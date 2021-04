Ups! Færge påsejler spritny hurtigfærge

Kl. 14:45 holder Reimar Muurmand og hans kone stadig på Sælvig Havn og venter på at komme ombord på Prinsesse Isabella.

- Vi har fået at vide, at hun kommer til at sejle i dag, og at vi godt kan komme med, men de ved ikke, hvornår. Politiet og indsatsleder har været her, så vi håber, vi snart kan komme med færgen, siger han.

Reimar Muurmand har været på Samsø i et par dage sammen med sin kone for at besøge nogle venner, og ifølge planen skal de hjem til Ebeltoft, hvor de kommer fra, i dag.