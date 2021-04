Gammel færge sejlede ind i ny - nu er årsagen fundet

Indtil videre er planen, at den begynder at sejle med passagerer den 21. maj, men datoen afhænger af, hvor hurtigt færgen kommer tilbage til Samsø.

Ingen kom til skade

Færgedirektøren kaldte fredag ulykken for møgærgerlig, men glædede sig samtidig over, at ingen kom til skade.

Samsø Kommune har spyttet 41 millioner kroner i den spritnye hurtigfærge, Lilleøre. Derfor ærgrer det også borgmesteren i Samsø Kommune, at den nye hurtigfærge er blevet beskadiget, inden den overhovedet er taget i brug.

- Det er supertræls. Corona har forsinket driften af hurtigfærgen med et helt år. Nu forsinkes den igen, sagde borgmester Marcel Meijer (S) fredag til TV2 ØSTJYLLAND.