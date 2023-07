Berygtet svindler slår til igen: Fredag mistede Maria 5000 kroner

I marts og april kunne vi her på TV2 Østjylland fortælle om en unavngiven mand, der svindlede folk under falsk navn, billede og profil på de sociale medier. Manden påstår, at han bor på Samsø, derfor fik han navnet Samsø-svindleren. Men dækningen har ikke fået ham til at stoppe med at snyde folk for penge. Det måtte 19-årige Maria Kjær sande fredag. Hun ledte efter en ny Iphone på Facebooks marketplace, og her faldt hun over en annonce for en Iphone 14 Pro Max med 256 gigabyte hukommelse til 5500 kroner. Telefonen er i en uåbnet emballage, kan man læse i annoncen. Sælgeren hedder Mikkel Christensen og skriver, at han bor på Samsø. Samme oplysninger, som Samsø-svindleren bruger.

Maria Kjær er 19 år gammel og er tømrerlærling

Falsk profil Han bruger desuden et stjålet profilbillede, som i virkeligheden tilhører en Simon Plaugborg, der intet har med svindlen at gøre, som TV2 Østjylland beskrev i foråret. Men det ved Maria Kjær ikke, da hun skriver på annoncen fredag. - Det tager ham lang tid at svare, men da han først har svaret på det, går det hurtigt med at svare, siger den 19-årige Maria Kjær, der er tømrerlærling fra Faaborg.

De bliver hurtigt enige om en pris på 5000 kroner, som hun skal overføre på en straksoverførsel via netbank, da han ikke længere har Mobilepay.

Profilen sender blandt andet en kopi af sit sygesikringsbevis. Nummeret til læge og kommune er dog det samme.

De aftaler, at han sender pakken med Postnord med forsikring næste morgen. Som bevis på, at han er den, han er, sender han et billede af sit sygesikringsbevis med en adresse på Samsø. Han sender desuden en kvittering fra Expert for køb af telefonen. Hun foreslår, at han kan tage færgen til Aarhus, hvor de kan mødes og overdrage telefonen, men det har han ikke mulighed for, svarer han. TV2 Østjylland har set beskederne mellem de to.

Her er profilen, der bliver brugt til at svindle. Både billede og arbejdsplads er falske.

Blokeret Da Maria Kjær senere skriver til ham igen for at høre, om han har modtaget de 5000 kroner, som hun har overført, opdager hun, at han har blokeret hende, så hun ikke kan skrive til ham. Her går det op for hende, at hun er blevet svindlet. Jeg sidder med en skuffet følelse, og jeg føler mig også lidt dum. Skulle jeg ikke have set det komme?, siger Maria Kjær. Prisen på 5000 er langt under nyprisen på den telefon, hun forsøgte at købe. Men Maria Kjær skrev samtidig med en anden sælger, der ville sælge hende en næsten tilsvarende telefon for samme beløb.

Fredag efter bliver Maria Kjær blokeret, efter hun har overført penge.

Burde du ikke have opdaget, at det var for godt til at være sandt? - Det synes jeg ikke umiddelbart. Den anden, jeg havde skrevet på, var en Iphone 14 pro med samme antal gigabite, siger Maria Kjær.

Op til banken Mandag og tirsdag har Maria Kjær og hendes kæreste været i kontakt med hans bank, Danske Bank, hvorfra pengene er overført. De skriver, tirsdag over middag, at de har forsøgt at få pengene retur fra Lunar Bank, hvor de 5000 kroner er overført til. Men uden held.

Maria Kjær har også været i kontakt med Lunar Bank, der oplyser, at ejeren af kontoen har 48 timer til at give sin version af sagen, inden de gør yderligere i forhold til at tilbagebetale pengene.

Tirsdag er annoncen på telefonen stadig tilgængelig på Facebook Marketplace

Indtil da kan hun bare vente. - Det har jeg det ikke særlig godt med. Jeg er ikke den med flest penge. Jeg går på skole og er på elevløn, siger hun.

Danske Bank oplyser, at de ikke kan gøre yderligere. De anbefaler hende at politianmelde forholdet, skriver de i en besked, TV2 Østjylland har set. Tusindvis udsat for svindel Her kan den 19-årige stille sig op i en lang række af anmeldere, der er blevet ofre for netop den type svindel, som kostede Maria Kjær 5000 kroner. Det fortæller vicepolitiinspektør Thomas Schouby. - Bedrageri ved samhandel, altså hvor borgere handler privat med hinanden på nettet, er desværre meget udbredt i hele landet, og det er den type af it-relateret kriminalitet, der kommer allerflest anmeldelser på. Et meget klassisk svindelnummer er at sætte en vare til salg under falsk navn, og så lokke køberen til at lave en hurtig overførsel, hvorefter al kontakt afbrydes, og køberen aldrig får sin vare, siger han. Thomas Schouby opfordrer til, at man er kritisk, når man handler på internettet. - Undersøg gerne sælgerens profil nærmere, inden du handler, og hvis du har mulighed for det, så mød personen, du handler med, ansigt til ansigt, siger han. I 2022 modtog politiet 10.575 anmeldelser om svindel i forbindelse med samhandel. Du kan læse mere om svindleren fra Samsø her. TV2 Østjylland har tidligere forsøgt at få kontakt til personen bag profilen, der svindler folk på stribe. Det er ikke lykkedes. Vi har i forbindelse med denne artikel igen kontaktet profilen, men personen bag er ikke vendt tilbage.