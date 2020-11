Sarah er en af mange unge på bistand: - Jeg vil gerne have mere hjælp

Horsens Kommune lå inden initiativet i bunden af statistikken over unge på bistand. En bundplads, de med initiativet har lagt bag sig.

- Jeg tror, at en stor faktor i det er at give magten til de unge og tro på, at de lykkes. Vise dem, at vi går med dem, og vi tror på dem. Så skal det nok lykkes, siger Rikke Aaby Simoni.

Videns- og erfaringsdeling er vejen frem

Selvom tallene for unge på bistand ser nedslående ud, så er der altså enkelte eksempler i de østjyske kommuner på initiativer, der hjælper de unge i gang.

Og netop de gode initiativer vil Region Midtjylland sætte fokus på i forsøget på at vende den negative statistik ikke bare i enkelte kommuner, men i hele regionen.

- Vi har besluttet os for at lave en indsats sammen med kommuner, fordi der er gode eksempler som det fra Horsens. Derfor har vi lavet et katalog over indsatserne i kommunerne for at danne et overblik, og så vil vi gerne begynde at dele de gode erfaringer med hinanden på tværs af kommunerne, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.