Politiet kunne ikke følge med: Alt for mange elever uden lys på cyklen

Han fortæller, at de fleste børn bliver lidt forskrækkede, når der står en betjent og stopper dem.



- Men de får også en god oplevelse, når de kan se, at politiet er til at snakke med. Vi er måske lidt hårde, men det er for at få budskabet ud, så vi undgår ulykker, hvor børn kommer til skade i trafikken.

Hverken børnene eller deres forældre får bøder for færdselsforseelserne. De får kun en påtale fra politiet.

- Jeg har svært ved at forstå, at forældrene ikke har styr på de små poders cykler, for det er vigtigt. Jeg har været i politiet 39 år, jeg har prøvet at skulle fortælle forældre, at deres barn ikke kommer hjem på grund af en færdselsulykke. Det er det, vi vil undgå, siger Lasse Ivanøe.

Midt- og Vestjylland fortsætter deres indsats mod de manglende cykellygter i morgen.