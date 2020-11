25.000 høns er er nu aflivet – ingen fare for smittespredning

- Vi udspørger fra øst til vest, og det er noget, vi er ved at udrede. Der har været en brist i biosikkerheden et eller andet sted. Det kan eksempelvis være, hvis ens fodtøj ikke har været rent, sagde Birgit Henriksen, der samtidig understreger, at farmen har gjort alt, hvad de skulle.

Ifølge Karsten Aagaard forestår der et længere opklaringsarbejde, og der vil derfor gå noget tid, før Fødevarestyrelsen kan klarlægge, hvordan influenzaen er sluppet ind på farmen i Tustrup.

Politi opretter særlige zoner

Tirsdag formiddag oplyste Østjyllands Politi på Twitter, at man havde afspærret området omkring farmen i forbindelse med aflivningen.

Fødevarestyrelsens opmærksomhed er dog også rettet mod omkringliggende farme. Inden for en zone på tre kilometer bliver alle fjerkræbesætninger underlagt særlige restriktioner, ligesom man opretter en 10 kilometer zone med intensiv overvågning af vilde fugle og fjerkræbesætninger.

- De, der ligger i beskyttelseszonen, skal være enormt varsomme, lød det fra Birgit Henriksen tirsdag.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at komme i kontakt med Niels Peter Louis-Hansen, medejer af Coloplast, der er farmens ejer og har været det siden 1992 Dansk Center for Herregårdsforskning. Det har dog ikke været muligt.