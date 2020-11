På Sjælland er det gratis: I Østjylland koster en fødsel over 15.000 kr.

Politiker: - Det er trist

På Christiansborg lyder meldingen fra Kristian Pihl Lorentzen, der er folketingsmedlem for Venstre, at det er trist, at den private fødeklinik har fået afslag af Region Midtjylland.

Han så gerne at også de gravide i Region Midtjylland frit kan vælge:

- Jeg synes, at det er rigtig godt, at borgerne kan vælge frit. Der er nogle, der er mere trygge ved at føde på en lille klinik som den i Silkeborg, og det synes jeg så, at man skal have lov til.

- Det fungerer allerede fremragende i Region Sjælland, hvor man har indført det frie valg for de gravide, og det synes jeg, vi skal have udbredt til resten af landet, siger Kristian Pihl Lorentzen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.