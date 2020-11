Central gade ombygges: Skal gøre det trygt for cyklister og fodgængere

Nu ligger planerne klar til at blive udført i løbet af 2021, og i Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd er de meget tilfredse med og ser frem til at kunne færdes sikkert på Frederiks Allé.

- Opgaven har været ikke at stille nogen ringere for at gøre det bedre for andre, og det synes vi er lykkedes rigtig godt. Den eneste forskel for bilister er, at man ikke længere kan dreje til venstre ind på Jægergårdsgade, når man kommer fra Frederiksbro, siger Henrik Olsen.