Politikere i debat: Sådan kan vi få flere læger i yderområderne

Annette Roed, skal vi væk fra tanken om, at en lille by som Ørsted overhovedet skal have en læge?

- Vi handler med skatteborgernes penge, når vi nedsætter læger. Der skal være to muligheder for at vælge en læge inden for 15 kilometers afstand.

Men fra Ørsted til Allingåbro er der jo kun fem kilometer. Er det for meget at forlange, at man i Ørsted skal have en læge?

- Jeg kan da godt forstå, at når man er vant til at gå til sin egen læge, at det er attraktivt. Men man er nok nødt til at forstå, at i det samfund, vi lever i, har vi ikke råd til at have mange valg på hylderne, siger Annette Roed.