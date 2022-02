Judith frygter at miste byens sidste læge

Ifølge PLO er det også væsentligt, at der er et velfungerende hospital i nærheden, og at der er andre praktiserende læger at sparre med.

Men sundhedshuse er ikke nødvendigvis løsningen, lyder det.

- Det giver mening at have et sundhedshus som kraftscenter for de læger, der er i området. Hvis man for eksempel laver et sundhedshus for 60-70 læger i en by på størrelse med Silkeborg og giver fem læger mulighed for at bruge det, så får størstedelen ikke glæde af det, siger formand for PLO Midtjylland, Henrik Idriss Kise.