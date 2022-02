Nu skal det undersøges: Er kommunalvalgene retfærdige?

De endelige analyser ventes i april.

De to professorer har tidligere undersøgt kommunalvalget i 2017.

I ti kommuner fandt de eksempler på, at et parti har fået et flertal af mandaterne i byrådet uden at have opnået et flertal af stemmerne.

I seks kommuner betød rod i rækkefølgen i fordelingen af antallet af mandater, at et parti ikke blev valgt ind. Det skete, selv om det havde flere stemmer end et andet parti, som fik et mandat.

Dyk selv ned i valgresultaterne fra kommunalvalget i november 2021 her.