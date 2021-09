Østjyske kommuner i fælles front: Regeringens havplan er for uambitiøs

Formålet med havplanen er økonomisk vækst, udvikling af havarealer og udnyttelse af havets ressourcer på en bæredygtig måde, men det er ifølge borgmestrene ikke nok.

Ikke flere havbrug

Kommunerne skriver i deres høringssvar, at de opfordrer til, at regeringen arbejder mere ambitiøst med yderligere beskyttelse af havmiljøet ud for de danske kyster.

- Det her har bragt de østjyske kommuner sammen, og det tænker jeg, myndighederne har godt af at se. De er ikke ene om at bestemme. Vi har også et fagligt fundament, og derfor går vi også efter at blive hørt, siger Jan Petersen.

Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem for Enhedslistens og medlem af folketingets klima- samt miljøudvalg, pointerer, at et rent havmiljø er essentielt for både bosætning og turisme.