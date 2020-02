Mere end 200 ekstra sygeplejersker på vej på hospitalerne

Der skal ansættes 1000 ekstra sygeplejersker rundt om på de danske sygehuse. 215 af dem bliver ansat i Region Midtjylland i løbet af 2020 og 2021.

I år opslås 108 nye stillinger, og 107 ekstra sygeplejersker skal således findes i 2021. Pengene til forøgelsen kommer fra en aftale mellem regeringen og Danske Regioner.

Region Midtjylland får nærmere bestemt 129 mio. kr. at ansætte for.

- Pengene falder på et tørt sted og vil gøre godt i hele regionen. Der er ingen tvivl om, at sygeplejerskerne har travlt. Så det er meget tilfredsstillende at kunne give et mærkbart løft til både patientbehandling og arbejdsmiljø, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Sådan fordeles stillingerne Aarhus Universitetshospital: 126,39 Regionshospitalet Horsens: 20,17 Regionshospitalet Randers: 20,72 Hospitalsenheden Vest: 46,01

Hospitalsenheden Vest: minus 87* Hospitalsenhed Midt: 48,61 Psykiatrien: 40,00 I alt: 215 *De 87 sygeplejerskestillinger, som Hospitalsenheden Vest planlægger at nedlægge i forbindelse med indflytningen i Gødstrup, skal trækkes fra. Kilde: Region Midtjylland Se mere

Flest nye hænder i Aarhus

De sygeplejersker, der i vores region, kan se frem til allerflest nye kolleger, er dem på Aarhus Universitetshospital.

Her er der planlagt omkring 126 nye stillinger, men også i Randers og Horsens ventes der hvert sted at komme 20 nye sygeplejerske-stillinger.

Efter flere hårde år med besparelser og masser af udfordringer, lysner tingene altså på hospitalet i Skejby.

For nylig kunne vi også fortælle, at der ikke skal spares på Aarhus Universitetshospital i 2019. Her har man nemlig nået budgettet.

- Det er jeg glad for, og det sætter jeg stor pris på, sagde sygeplejerske Alberte Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

00:38 VIDEO: Aarhus Universitetshospital har kæmpet for at opnå et sparemål i 2019. Det er lykkedes, og derfor skal de ikke spare i år. Indslaget er fra den 4. februar. Luk video

Har løbet stærkt

Her har man især det seneste år kæmpet for at følge med.

- Vi har løbet stærkere, og vi har prøvet ikke at lade os påvirke af det, fortalte hun.

Det er godt, hvis de har været det værste igennem. Vibeke Ladefoged Johansson, hjertepatient, Aarhus Universitetshospital

Hjertepatient Vibeke Ladefoged Johansson er hvert år indlagt på Aarhus Universitetshospital.

Hun har mærket, at de ansatte har været meget presset, og ser nu frem til, at de forhåbentlig får mere luft og overskud.

- Det er godt, hvis de har været det værste igennem, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hjertepatient Vibeke Ladefoged Johansson ser frem til, at de ansatte måske kan få mere overskud og ikke skal løbe så hurtigt.

Har opfyldt sparekrav

Aarhus Universitetshospital har kæmpet hårdt for at nå et sparekrav på 150 millioner i 2019. Ifølge et nyt regnskab ser det ud til at være lykkedes.

- Vi nåede målet i den aftale, vi lavede sidste år med regionen om en besparelse på 150 millioner kroner. Det betyder, vi begynder året uden udsigter til besparelser, sagde hospitalsdirektør Poul Blaabjerg for nylig til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby stod over for store besparelser i foråret 2019, hvor der skulle spares 425 millioner kroner de næste fire år blandt andet på grund af ekstra flytteomkostninger.

Færre på deltid

En del af pengene til nye stillinger blandt andre steder på hospitalet i Skejby vil helt sikkert blive brugt til at lave deltidsansatte om til fuldtidsansatte.

Et erklæret mål for den nye regering er nemlig netop at få flere til at arbejde i sundhedsvæsenet på fuld tid.

- Det drejer sig ikke om at tvinge dem, der i dag er på deltid op på fuldtid, men det drejer sig om, at vi skal omdanne vores arbejdspladser til fuldtidsarbejdspladser over tid, har regionsrådsformanden Anders Kühnau (S) tidligere fortalt.

02:20 VIDEO: Højt sygefravær og udbrændte medarbejdere er ændret til et sted, hvor folk møder glade ind på job på en afdeling på regionshospitalet i Horsens. Indslaget er fra den 5. februar. Luk video

En plan, der dog har mødt kritik fra flere sider.

- Det er bare et skråplan at komme ud på, lyder kritikken fra blandt andre tillidsrepræsentant Rita Balle Rasmussen på Regionshospitalet Silkeborg.

Her kan du læse mere om hendes og en kollegas bekymringer over planerne.

Også penge til psykiatrien

Hvor om alting er, vil der altså blive ansat flere sygeplejersker i regionen, og også psykiatri-området kan se frem til en fremgang. Der er dog uenighed om, hvor stor den bliver.

Området har fået selvstændige bevillinger på finansloven, og Psykiatrien vil ved at bruge disse midler forøge antallet af sygeplejersker med 20 fuldtidsansatte i 2020 og 40 fuldtidsansatte fra 2021.

Det drejer sig ikke om at tvinge dem, der i dag er på deltid op på fuldtid, men det drejer sig om, at vi skal omdanne vores arbejdspladser til fuldtidsarbejdspladser. Anders Kühnau (S), formand Region Midtjylland

Flertallet i Forretningsudvalget bag fordelingen af de knap 129 mio. kr. udgøres af partierne S, V, DF, SF, EL, LA, R og K.

Mikkel Rasmussen (Psykiatrilisten) og Rasmus Foged (Alternativet) stemte imod. De mener, at psykiatrien skal have en forholdsmæssig andel af de ekstra penge senest fra 2022 og frem.

Marianne Karlsmose (KD) tog forbehold for indstillingen.

Regionsrådet behandler sagen endeligt den 26. marts.