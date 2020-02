Højt sygefravær og udbrændte ansatte: Nu har man løst problemerne

Da Kamilla Hougaard læste stillingsopslaget til et job på Medicinsk Sengeafsnit på Regionshospitalet i Horsens, blev hun glad.

- Det lyder næsten for godt til at være sandt. Det bliver jeg nødt til at søge, fortæller hun.

Kamilla Hougaard var lige blevet færdiguddannet sygeplejerske, og blev ansat i en særlig toårig oplæringsstilling.

De to år er nu gået, hvor hun har fået ekstra oplæring i jobbet og afdelingens specialer.

Det betyder, at de nyuddannede sygeplejersker kommer igennem et uddannelsesforløb, hvor de ved, hvad der forventes af dem - samtidig med at der hele tiden får erfaring, som de kan bruge i deres videre karriere.

- Jeg føler, det er mere acceptabelt, at man er presset. Derfor har jeg ikke haft behov for at melde mig syg, siger Kamilla Hougaard.

Nyuddannede sagde op og mange sygemeldinger

Tidligere var mange af afdelingens nyuddannede sygeplejersker ofte sygemeldt, eller valgte at sige deres job op.

- Man bliver frygtelig ked af det, når veluddannede medarbejdere kommer, og siger; det her holder jeg ikke til, og hvor jeg i princippet den gang kunne sige, det forstår jeg egentlig godt, fortæller afdelingssygeplejerske Barbara Smith Dyrmose.

Afdelingssygeplejerske Barbara Smith Dyrmose er lykkelig for, at man har vendt udviklingen i forhold til sygefravær og nyuddannede som opsagde deres stillinger.

Hun var godt klar over, at de havde et problem, og derfor blev der sat gang i de nye oplæringsstillinger.

Siden stillingerne blev oprettet for to år siden, så har ingen af de 20 nyuddannede sygeplejersker sagt op, og sygefraværet er faldet fra 11,10 procent i 2018 til 6,08 i oktober 2019.

- Det er en radikal forbedring, fortæller Barbara Smith Dyrmose.

Helt i mål kommer de nok aldrig i forhold til sygefraværet, men at de har ændret sygefraværet markant, har de fået ros af fra Beskæftigelsesministeriets Rejsehold, som skal hjælpe offentlige arbejdspladser med at nedbringe sygefravær.

Kamilla Hougaard er glad for, at hun valgte at søge stillingen på afdelingen, selvom den havde et dårligt ry.

- Stillingen har givet en tryghed. Man havde ligesom et emblem; jeg er ny i job, fortæller Kamilla Hougaard.