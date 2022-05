Kan have kostet menneskeliv: Nu vil Kühnau styrke karkirurgien omgående

Hvis regionen kan indgå en aftale med personalet, så ønsker de også at tilbyde patienterne behandling på lørdage. Generelt vil Anders Kühnau have det eksisterende personale til at arbejde mere i en periode.

Hvad så, hvis personalet ikke er villige til at arbejde ekstra?

- Vi vil gøre, hvad vi kan for at tage en god dialog med det personale vi har for at løse situationen. Alle har en interesse i at styrke området. Personalet er også meget berørte over situationen, siger Anders Kühnau.

- Vi kan ikke tvinge nogen til noget, men jeg håber, at vi kan stå sammen om at styrke karkirurgien. Jeg tror, det er det, der skal til.

Alt skal frem

Ud over de initiativer, der skal implementeres nu og her for at karkirurgien kan styrkes hurtigst muligt, vil regionsrådsformanden også have lavet en ekstern undersøgelse, der skal redegøre for forløbet.

- Alt skal frem. Vi skal vide, hvem der har vidst hvad - og hvornår. Netop derfor skal vi ikke undersøge os selv, siger Anders Kühnau.