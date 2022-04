Kühnau afviser kendskab til amputationer i 2018

Han siger, at brevet fra Dansk Karkirurgisk Selskab ikke betyder, at regionen var advaret, om at der var et problem allerede i 2018.

Henvendelsen handler kun om betydningen af en besparelse. Den handler ikke om kapaciteten, fortæller regionsrådsformanden.

- Den henvendelse har vi selvfølgelig sendt videre til vores hospitalsledelse, som har svaret på den, siger Anders Kühnau.

Det svar som regionsledelsen får tilbage afviser, at besparelsen vil skabe problemer. Ledelsens vurdering er, at patienterne ikke bliver tilbudt fagligt ringere forhold end andre steder i landet på grund af besparelserne.

- Det er ikke fordi, at jeg ikke godt har hørt det. Derfor spørger jeg også vores hospitalsledelse og får et meget klart svar, der siger, at det her behøver jeg ikke være bekymret for, siger Kühnau.