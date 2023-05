Efter rekordlange ventetider: Millioner på vej til demensudredning

- Jeg er meget, meget tilfreds med, at det er lykkedes at få nedbragt ventetiden. Det er fantastisk. Vi er ikke i mål, men det er rigtig positivt for både patienter og pårørende, siger siger Purnima Erichsen.

Det kom frem på et møde i hospitalsudvalget fredag. Og udvalgsformand Purnima Erichsen fra De Konservative er glad.

Efter ventetiderne på udredning for demens i Region Midtjylland - især på Aarhus Universitetshospital - sidste år gang på gang satte nye rekorder , er udviklingen nu vendt.

Purnima Erichsen, der er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland er meget tilfreds med, at ventetiden er bragt ned.

- Jeg er taknemmelige for den velvilje, der har været fra medarbejdere, der har gjort en stor indsats for det og taget ekstra arbejde. For vi har haft en kæmpe udfordring på området, siger Purnima Erichsen.



4,83 millioner kroner på vej til området

Hospitalsudvalget er også blevet enige om at indstille til Regionsrådet, at der skal afsættes flere penge til at få nedbragt ventetiden yderligere og forbedre kapaciteten på området.

Udvalget vil afsætte i alt 4,83 millioner kroner til de neurologiske klinikker på Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Gødstrup og Aarhus Universitetshospital.

Indtil nu har det været et såkaldt meraktivitetsprojekt, der har været med til at få has på de lange ventetider, og det projekt kan med de nye midler gøres permanent.

- Jeg regner med, at forslaget bliver stemt igennem, så vi kan få styrket området. Beløbet er opgjort på de faktiske omkostninger ved de mange udredninger, så det er den her prioritering, der skal til, siger Purnima Erichsen.

Peter har ventet næste to år på udredning

En af de patienter, der har måttet vente meget længe på at blive udredt for demens, er Peter Kamp Knudsen fra Højbjerg i Aarhus.

Han blev henvist til demensudredning, fordi han var begyndt at få hukommelsesvanskeligheder og havde svært ved at bevare overblikket. Han fik dog først diagnosen i efteråret 2022 efter over halvandet års ventetid.

- Det tog gevaldigt lang tid. Det har været træls og utrygt at skulle gå så længe i uvished, så det er godt, hvis der endeligt bliver gjort noget ved det, siger Peter Kamp Knudsen, der altså nu ved, at han har demens.