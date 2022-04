Hurtig indsats kan forhale demens - og hjælpen er der allerede

Ifølge Anna Kirkegaard handler det om at bevare så mange hjerneceller som muligt intakte, og fysisk træning noget af det, der kan forhale demensen.

- En halv times træning hver dag, hvor du får pulsen op, er noget af det, der rykker, og det vil jeg rigtig gerne være med til at gøre en indsats for, at mennesker med demens i let fase, eller mennesker, der er under udredning og har hukommelsesbesvær, kan få et løft til en lettere hverdag, siger Anna Kirkegaard.

Uundværligt netværk

Sådan et løft får Pia Knudsen i Aarhus. Efter hun fik diagnosen alzheimers, begyndte hun at komme i Demenshjørnet i Aarhus, og nu kommer hun regelmæssigt flere gange om ugen.

Det var svært at træde ind over dørtærsklen første gang, fortæller hun, men nu kan hun ikke leve uden netværket og træningen.

- Der gik lang tid efter invitationen, hvor jeg tænkte, at jeg ikke hører til her. Men jeg blev mere og mere ensom. Så det var svært at komme ind ad døren, men jeg har været så glad for det, siger Pia Knudsen.