88 ugers ventetid: - Vi har fået en eksplosiv stigning

Ventetiden er hård for mange familier, oplever hun. Mange gange har det taget år for familiemedlemmer at overbevise deres kære om, at de skal undersøges for demens.

- De her sygdomme kommer snigende. Nogle har måske haft dem i flere år, og langt om længe kommer man til læge, og når man så skal vente så lang tid efter en henvisning, er det hårdt, siger Birthe Moe Laursen.

Udover, at det følelsesmæssigt og mentalt er vigtigt både for den mulige demensramte og de pårørende at få en diagnose, betyder det også noget for den hjælp, de kan få.