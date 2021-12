Ole kan være fejl-udredt: Først om et år får han svar

Skal vente et år

Ole Andersen må vente længe endnu på at få svar på, om der er sket en fejl i hans udredning.

Ægteparret har nemlig først fået en indkaldelse til december næste år.

- Jeg tænkte, at det var løgn. Jeg troede først, at det var en skrivefejl, siger Kirsten Hauge Andersen og fortsætter:

- Det, vi selvfølgelig gør, er at komme til egen læge og få sat skub i den indkaldelse, så han ikke skal vente et år. Vi er utrygge ved, at Ole skal have alzheimers-medicin i et år, uden at der bliver lavet nogen form for opfølgning.