Ville i historiebøgerne: 'Borgmesteren af Randers' takker af efter 22 år på toppen

- Det er vigtigt for dansk basket, at der er en type som mig, der viser, at man kan spille hele sit liv i Danmark og vise, at man kan have et godt liv i Danmark som basketspiller. En stor værdi i mit liv er også mine venner og familier her i Danmark, og de gør, at jeg står op og er glad hver dag, siger han og tilføjer:

- Ens drømme behøver ikke kun være at blive en de rigeste ene procent. Det kan også bare være, at du har det skide godt.



Kroppen siger stop

Når den nuværende basketsæson bliver afsluttet er det også slutningen på Chris Nielsens legendariske karriere. Ifølge ham selv skyldes det især fysikken.