Simon printede 4300 sider med cookies ud: Her er, hvad han fandt ud af

Simon Nielsen fortæller også, at nogle virksomheder bruger GPS'en på din computer eller mobil til at spore din placering ned til ganske få meter.

Han understreger, at Politiken langt fra er unik, når det kommer til cookies, de er bare et eksempel. Han mener også, at cookies ikke nødvendigvis er noget, man skal være bange for.

- Jeg ser dem ligesom en kniv. Det afhænger af, hvad man bruger den til, Simon Nielsen.



Har fået svar fra Magrethe Vesterager

Efter at have lavet sin opdagelse med cookies, valgte Simon Nielsen at skrive til Margrethe Vestager, der er ledende næstformand i Europa-Kommissionen.