SSI: Hver tredje sandsynligvis covid-smittet siden november

Statens Serum Institut (SSI) estimerer, at hver tredje voksne dansker har haft covid-19 siden 1. november. Og at antallet af reelt smittede dermed kan være dobbelt så stort, som tallene har vist.

Udmeldingen er baseret på blandt andet undersøgelser af donorblod, der er blevet taget i brug for at afdække den reelle udbredelse af covid-19. Noget, der er vigtigt for at vurdere sygdommens kommende spredning.

- Vi har brug for at kende det samlede antal smittede og dermed immune for bedre at kunne forudsige, hvordan epidemien vil udvikle sig det næste stykke tid, skriver direktør for SSI Henrik Ullum i meddelelsen.

Statens Serum Institut har brugt både data fra donorblod samt tal for positive PCR-test. Der er blevet undersøgt blod fra 4722 bloddonorer, der har doneret blod i januar. Her har 15 procent dannet antistoffer mod covid-19 siden 1. november.

Det får Christian Erikstrup, professor og overlæge ved Blodbank og Immunologi på Aarhus Universitetshospital, til at sige:

- Hvis vi fremskriver forekomsten i forhold til positive PCR-test generelt, anslår vi, at 32 procent af den raske voksne befolkning mellem 18 og 72 år har været smittet mellem den 1. november sidste år og den 28. januar i år.

- Forekomsten i Region Hovedstaden er højere end i resten af landet og anslås til at være 42 procent.

Henrik Ullum skriver i samme ombæring, at resultaterne tyder på, at andelen at smittede, der ikke er testet positiv og dermed ikke optræder i statistikkerne, udgør op til halvdelen af alle reelle smittetilfælde.

Statens Serum Institut understreger, at estimatet skal tages med forbehold, da man ikke har undersøgt store mængder donorblod endnu.

- Resultaterne bygger foreløbig på test af en enkelt uges donationer af blod, og beregningerne hviler på en række antagelser. Det skal også understreges, at fremskrivningerne derfor er behæftet med betydelig usikkerhed, skriver SSI.