Med ét blev Helles liv vendt på hovedet – nu er hun klar til at være en kørende reklamesøjle

- Min el-scooter betyder enormt meget for mig. Den giver mig frihed til at komme hjemmefra og rundt i byen. Jeg får også mulighed for at handle og til at besøge mine børn og børnebørn.

Sådan forklarer Helle Hornbek fra Hadsten, hvorfor hendes grå handicap-scooter gør en kæmpe forskel for hende. Hver dag.