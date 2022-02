27-årig idømmes anbringelsesdom for plan om skoleskyderi

Han blev kendt skyldig i alle tre forhold. Dog mente retten ikke, at de søgninger, den 27-årige havde foretaget om Nordjylland, havde noget med planlægningen at gøre.



Den dømte har hele tiden fastholdt sin uskyld, og at der bare var tale om fantasier.

178 sider langt manifest

Den 27-årige mand erkendte, at han skrev et 178 sider langt manifest, gik til skydetræning og erhvervede to skydevåben og taktisk beklædning.

Han fortalte, at han tog på to rekognosceringsture til skoler og universitetet i Aarhus.

Men angrebet blev aldrig realiseret. Ifølge den tiltalte fordi han indså, at det hele var en fantasi.