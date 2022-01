27-årig til dommere: Jeg kom ud af syg fantasi om skyderier

Der var ifølge den tiltalte tale om en "hyperfascination", som han også har haft over for emner som bankrøverier og steroider.

- Når jeg går op i noget, er det 140 procent, siger den tiltalte i retten.

Han researchede intenst på skoler, ringetider, klasseskemaer og tog på rekognosceringsture til skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus.

Men planen om skoleskyderi blev aldrig realiseret. Da tidspunktet kom, gav det ham ikke længere et dopaminrush, og han indså, at det bare var fantasier, lyder det.

- Det er psykisk sygdom, der driver mig i ekstrem grad. Alligevel formår jeg at blive klar over, at det bare er en fantasi, siger den tiltalte.

Har rakt ud efter hjælp

Han siger også, at han har rakt ud efter hjælp uden at få det.

- Jeg kom ud af fantasien uden nogen form for hjælp, trods det at jeg har spurgt om det før, lyder det fra den tiltalte.

Hans far har tidligere afgivet vidneforklaring i sagen. Han fortalte, at familien havde søgt om hjælp til at få den 27-årige i behandling for angst. Men ifølge faren fik man ikke den ønskede hjælp.

Den tiltalte er ifølge en mentalundersøgelse sindssyg og uegnet til fængselsstraf.

Anklagemyndigheden går efter en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling, hvis manden findes skyldig.

Der falder dom i sagen på torsdag.

/ritzau/