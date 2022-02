Havneboss vil udvide med 140 fodboldbaner: Særligt én kommentar vakte salens latter

Kan en kran være pæn?

Det er et spørgsmål, som kan dele vandene og især gjorde det i aftes, hvor der var inviteret til debatmøde om Aarhus Havns planer om udvidelse, som lige nu er i høring.

Og ifølge havnedirektør Thomas Haber Borch er Aarhus Havns kraner allerede et kendetegn for Aarhus.

- Det er selvfølgelig subjektivt, om det er pænt eller ej. Men kranerne i Aarhus er nok noget af det mest fotograferede, vi har og er efterhånden ved at være et vartegn for Aarhus, lød det fra direktøren til TV2 ØSTJYLLAND i en pause under aftenens møde.