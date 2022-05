Video: Bente vågnede til en ’særdeles spændende’ oplevelse i haven

Bente Svendsen har tidligere boet på landet, hvor det at se vilde dyr var hverdagskost, men for få år siden flyttede hun i et byhus i Randers, og her havde hun ikke regnet med at se ræve.

- Vores have er jo lukket helt af, så jeg ved ikke engang, hvordan de har fundet herind, siger hun.

Bliver mere normalt

Men det er faktisk mere normalt end som så, at ræve render rundt inde i byerne.