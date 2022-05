Clara ville droppe gymnasiet: Nu ændrer politikerne aftale

At ansøgerne skal fordeles efter forældrenes indkomst, er dog blevet kritiseret. Blandt andet af borgerlige partier, som derfor heller ikke er med i aftalen.

- Jeg så gerne, at de andre blå partier var en del af den her aftale. Men det er også helt klart, at der er ingen af de partier, der har et ønske om at fordele på baggrund af forældreindtægt.

- Heller ikke selv om vi står i en situation, hvor antallet af elever, der får deres førsteprioritet, stiger, og transporttiden falder, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

