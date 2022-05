Nye cykelstier og veje må vente: Projekter for 50 millioner kroner udskydes

Det er dog ikke alle projekter, der sættes på pause. Igangværende anlægsprojekter og projekter, der af andre grunde har særlig prioritet, vil blive gennemført. Det handler blandt andet om støjprojekter og trafiksikkerhed.

Det kommunale budget rækker nemlig ikke til mere end det.

- Vi er nødt til at tænke os om. Vi kan ikke gå ud og købe materiale, når det er 30 procent dyrere. Så vil det jo have konsekvenser for fremtidens projekter, siger han.

Ærgerlige borgere må vente

Men en af dem, der frygter for netop trafiksikkerheden, er Svend Eeg. Han er formand for bestyrelsen i parcelforeningen Runen i Tilst, der lige nu må skyde en hvid pil efter deres ellers efterspurgte cykelsti langs Runevej.

- Det er rigtig ærgerligt, for vi havde arbejdet så meget for det i rigtig mange år. Vi har meget trafik her, og der er mange cykellister og gående, som vi skal passe på, siger han.