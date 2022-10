Vanvidsbilist straffes med fængsel

Hasarderet kørsel på en motorcykel gennem Randers by kostede en 30-årig mand dyrt, da han mandag blev dømt i Retten i Randers for flere forhold.

Dommen faldt, efter at manden den 20. september blev anholdt af en patrulje, som han forsøgte at flygte fra.

Her kørte han blandt andet to gange over for rødt og svingede i høj fart op på en cykelsti, hvor han var tæt på at påkøre to vejarbejdere.

Var frakendt kørekortet