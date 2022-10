VIDEO: Varevogn drøner over for rødt og rammer bus

Tirsdag over middag kolliderede en bus og en varebil på Søren Frichs Vej i Aarhus.

Varebilen kørte direkte over for rødt lys ud på Viby Ringvej og bragede ind i bussen, der fik et ordentligt skub af vejen og ind i en vejbro.

- Heldigvis er der ikke nogen, der kom til skade ved færdselsulykken, fortæller pressemedarbejder med Østjyllands Politi Jakob Christiansen.



Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 13.16, da føreren af varebilen selv ringede til politiet og fortalte om ulykken umiddelbart efter.