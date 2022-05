Væltede gravsten og ødelagte hegn: 30 gravsteder er ramt af hærværk

- Jeg tænker, at et gravsted er et sted, hvor man kommer og mindes de afdøde og i fred og fordragelighed.

Forfærdeligt

Også Piet Birk Ridderstrøm Pihl fra Allingåbro, som TV2 ØSTJYLLAND møder på kirkegården, er fortørnet.

- Om det er religiøst motiveret eller ej, er det jo forfærdeligt. Det er på ingen punkter acceptabelt, siger Piet Birk Ridderstrøm Pihl, der håber, at gerningsmændene bliver fundet.

- For sådan noget her skal ikke ske igen. Det er forfærdeligt over for familier og efterladte, der skal vågne op og høre, at gravsten er blevet væltet. Det er uacceptabelt på alle måder.