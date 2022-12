V-lokalformand slår i bordet: Din kovending koster os medlemmer

- Vi har givet vores formand mandat til at afsøge muligheden for at gå i regering. Vi har ikke på noget som helst tidspunkt givet ham mandat til, at han kan gå ud og sige, at vi ikke står på mål for det, vi gik til valg på.

Formanden for Venstres kommuneforening i Randers, Ulla Jensen, er klar i spyttet. Jakob Ellemann-Jensen skal ændre kurs - ellers kan han være færdig som partiformand.

Årsagen er, at Jakob Ellemann-Jensen søndag pludselig sadlede om og med et snuptag ændrede en af Venstres helt klare linjer under valgkampen. Nemlig, at fungerende statsministers Mette Frederiksens potentielle juridiske ansvar i minksagen skal undersøges af advokater.

Men det var altså et skridt for langt, slår Ulla Jensen fast.

Det skyldes ikke mindst, at Venstre i Randers har oplevet en medlemsflugt som følge af formandens kovending.

- I går fik jeg et opkald fra en af mine vælgerforeningsformænd, der mente, at han potentielt set ikke havde en vælgerforening, når ugen var omme. Hvis det er rigtigt, snakker vi rigtigt mange medlemmer, siger Ulla Jensen.