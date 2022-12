Østjyske venstrefolk om regerings-forhandlinger: Det river og flår i vores parti

- Hvis det regeringsgrundlag, der kommer, er mere blåt end rødt, så er det selvfølgelig positivt. Men det bliver formegentlig en fireparti-regering, og så skal der gives og tages fra alle sider. Så kan det jo ikke blive et markant Venstre-aftryk, siger Anders G. Christensen.

Må klippe en hæl og hugge en tå

Der er dog også østjyske Venstremedlemmer, der ser positivt på et samarbejde hen over midten. Det gælder eksempelvil byrådsmedlem i Odder Kommune Finn Tranum.

- Jeg synes, det er det helt rigtige i forhold til den måde, vælgerne har sammensat Folketinget. Det er klart, at en regering sat sammen af Socialdemokratiet og Venstre vil bære præg af de holdninger, man har begge steder. Det er jo et spørgsmål om at klippe en hæl og hugge en tå og mødes i et konstruktivt samarbejde. Det, synes jeg, er til gavn for danskerne, siger Finn Tranum.

De østjyske politikere må dog vente lidt endnu på det regeringsgrundlag, der i givet fald skal bane vejen for en regering hen over midten. Søndag var meldingen fra Mette Frederiksen, at forhandlingerne fortsætter mandag.

Og skulle det ende med et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokraterne bakker Anders G. Christensen sin formand op til trods for sin umiddelbare skepsis.

- Vi er nødt til at se, hvad det er for et regeringsgrundlag, der kommer ud, og om vi skal i regering eller ej, det er noget, Venstres formand beslutter, og så må vi få det bedst mulige ud af det og bakke op, siger han.