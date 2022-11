Ellemann afviser ikke regering med S

Blå blok kunne kun mønstre 72 mandater samt et enkelt mandat fra Færøerne.

Lars Løkke Rasmussens Moderaterne, der står uden for blokkene, fik 16 mandater.

Afviser ikke

Allerede på valgnatten luftede Venstre-profilen Søren Gade, at man ikke per automatik skulle afvise muligheden for at se på et samarbejde med Socialdemokratiet.

Samme melding lød senere fra andre fremtrædende Venstre-folk, og Jakob Ellemann-Jensen var heller ikke selv så afvisende over for muligheden.

- Jeg har ikke nogen ambition om at gøre Mette Frederiksen til statsminister. Jeg er gået til valg på, at vi skal få en anden regering.

- Så må jeg konstatere, at der ikke er et blåt flertal til en sådan regering. Det indsnævrer jo forhandlingsrummet noget for den muligheds vedkommende, nu må vi høre, hvad regeringen har at sige, siger han fredag.

Direkte adspurgt vil Ellemann ikke afvise, at Venstre kan ende med at gå med i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

- Det må vi se. Nu vil vi gå ind og forhandle i hvert fald, siger Venstre-formanden.