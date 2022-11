Venstre halveret - de fik mandaterne i Østjylland

Heidi Bank (V) kommer ikke til at fortsætte i Folketinget.

Det står klart, efter de personlige stemmetal for alle valgkredse i Østjylland er indrapporteret.

I stedet er det trioen Jakob Ellemann-Jensen, Michael Aastrup Jensen og Troels Lund Poulsen, der kommer til at repræsentere partiet og vælgerne i Østjyllands Storkreds.

Der var på forhånd lagt op til en hård kamp mellem Venstres folketingskandidater, fordi partiet lå til at miste flere af de fem mandater, partiet vandt i 2019.

Da valgresultatet lå klar sent tirsdag aften, kunne Venstre konstatere, at kun tre af partiets kandidater i Østjylland ville blive valgt ind. Og her er det altså Heidi Bank, der har trukket det korteste strå.

Heidi Bank blev valgt ind for første gang i 2019.

Hendes partifæller fik mange stemmer i deres lokale opstillingskredse. Eksempelvis scorede Michael Aastrup Jensen hele 3740 personlige stemmer i de to Randers-kredse, og Troels Lund Poulsen fik 2480 i Hedensted.

Heidi Bank har reageret på sin Facebook-side: