Stadig ingen afgørelse om historisk bygning

Han fortæller, at han selv og en anden i udvalget mente, at det hele skulle rives ned, tre gik ind for at lade forhuset stå og rive resten ned, og to medlemmer ville bevare hele bygningen.

- Det er et stort område, hvor man vil kunne udvikle byen og lave boliger, og det er jo vigtigt. Jo flere mennesker vi får til at bo i Randers Midtby, jo mere kan vi holde gang i bylivet, begrunder Jens Peter Hansen sin holdning med.

Det er virksomheden Sinding og Co Ejendomsadministration A/S, som har ansøgt om at nedrive samtlige bygninger på Vestergrave 18, 8900 Randers C, hvor Randers Handsker har haft virksomhed.