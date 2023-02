Så gik den ikke længere: Nu ryger historisk bygning

Frem og tilbage. Og frem igen. Og tilbage. Omtrent sådan er det gået med beslutningen om den historiske bygning på Vestergrave i Randers Midtby. Den har huset Randers Handskefabrik i årevis og er blandt andet derfor værd at bevare, mener flere parter.

Men nu skal der ikke besluttes mere. Med stemmerne 18 mod 12 vedtog byrådet i Randers nemlig mandag aften, at den skal rives ned for at give plads til nye boliger.

Baghuset har blandt andet været brugt til lager. Foto: Randers Kommune

- Jeg har jo hele tiden ment, vi skulle sige ja, så jeg er godt tilfreds, siger byrådsmedlem Jens Peter Hansen (V) ovenpå mandagens beslutning. Han er også næstformand i miljø- og teknikudvalget, som ad flere omgange har kigget på sagen. Den har været længe undervejs og blev første gang behandlet i bevaringsudvalget i februar 2022. Herefter røg den til miljø- og teknikudvalget i juni, inden byrådet skulle beslutte skæbnen. De sendte den imidlertid tilbage i udvalget igen i december, inden det sendte det til byrådet, der så havde den på dagsordenen mandag aften.



- Det er ubehageligt at træffe en beslutning, hvor der er noget blæst om det. Så for at give alle en mulighed, røg den tilbage i miljø og teknik, siger han. Ifølge ham giver det ikke nogen mening at lade den ene bygning stå som en del af en ny lokalplan, hvor der så vil blive opført bygninger rundt om. - Den vil stå som en enkelt ø på den side af vejen. Derfor synes jeg, at det vil se højst besynderligt ud at lade den blive stående. Nu kan man bygge et sammenhængende gadeforløb og lade arkitekturen glide sammen, siger Jens Peter Hansen.

Bæredygtig løsning På den anden side stemte Karen Lagoni (S) mod nedrivningen. Hun har blandt argumenteret med, at der ikke er råd til nedrivning i bæredygtighedsregnskabet. - Jeg havde håbet på et kompromis, og at vi kunne have givet forhuset en chance, siger hun med henvisning til et af de forslag, der var på bordet, hvor forhuset kunne bevares og kun rive baghuset ned.

Hun giver ikke meget for argumentet om, at det er mere bæredygtigt i længden at bygge nyt, hvor man vil kunne leve mere energivenligt.

- Fremtiden vil fortælle os, vi er nødt til at genbruge. Det er en historie, der bliver fortalt, det er bæredygtigt at bygge nyt, men det har også konsekvenser. Det bliver ikke mere rigtigt af at blive genfortalt, siger Karen Lagoni.

Skal ikke blive for enhver pris Ifølge Jens Peter Hansen vil en renovering af forhuset i sig selv koste 30 millioner kroner. - Vi har en dejlig midtby med gode bygninger. Historien er i den grad vigtig, men det er jo ikke sort hvidt. Bare fordi det er en gammel bygning, skal den ikke blive stående, siger han.

Der ligger endnu ikke nogen konkrete planer for området. Ejeren, som er den tidligere direktør i handskefabrikken, har givet fuldmagt til virksomheden Sinding & Co Ejendomsadministration A/S. Det er den, der har anmodet om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger og nu sammen med forvaltningen skal udarbejde et udkast til en lokalplan.