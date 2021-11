Historisk bygning blev families drømmehjem: Nu skal lastbiler køre gennem stuen

Og beskeden kom som et chok for familien. For da Samuel Ringgaard Davey og konen tilbage i 2016 købte huset, var det med beskeden om, at der skulle anlægges en ny vej i nærheden. Men på grund af at naturen i det område nu er fredet, skal vejen nu gå igennem den gamle skole i Resenbro.

- Drømmen var at få gjort det her til vores drømmehus og lade vores børn vokse op her og selv blive gamle, fortæller Samuel Ringgaard Davey til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:



- Nu skal vi gå i tænkeboks og se, om vi skal til at finde på noget andet.