Landejendom brændt ned - en person er anholdt

Der var hverken dyr eller personer til stede på ejendommen, så ingen er kommet til skade i forbindelse med branden.

Østjyllands Politi oplyser, at det ikke har været muligt at fastlægge en brandårsag, men på baggrund af de foreløbige undersøgelser, er det politiets formodning, at der er tale om en påsat brand.

Hvad der har gjort, at den 51-årige blev anholdt og om han var på stedet, da politiet ankom, ønsker politiet ikke at oplyse om.

- Anklageren har vurderet, at der ikke har været grundlag for at fremstille manden i grundlovsforhør, så han er løsladt igen. Han er stadig sigtet, fortæller Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.