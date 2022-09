- Skal folk slås ihjel før der sker noget?

Bed om flere penge

At der ikke er penge til trafiksikkerhed i krydset vest for Randers, forstår Frederik Thomsen ikke.

- Så burde Vejdirektoratet jo bare gå til staten og sige, at vi har brug for nogle penge til sikkerheden her, lyder det fra det 24-årige offer, som netop er flyttet til Randers og var på vej ud for at se et af egnens fineste naturområder, som Grovebakkevej leder til.

- Det er altså et sted, man tager ud i naturen, og jeg tror, at alle i Randers vil sige, at det er et kendt sted. Jeg nåede desværre bare ikke frem.

- Og det har jeg heller ikke lyst til den kommende tid, siger Frederik Thomsen, der sad sammen med sin kæreste i hendes Citroen C1, da de blev påkørt bagfra.

- Vi er meget psykisk påvirket psykisk af ulykken, siger han mandag aften.