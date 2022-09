Janni frygter det hver dag: Fredag skete ulykken

Opdateret kl 15.23: Artiklen er opdateret med Frederik Thomsens beskrivelse af ulykken, som han var en del af.

Jeg tænker: 'nu er det sket igen'.

Ordene kommer fra Janni Mølgaard Mortensen, der hver dag kører fra Ålum til Øster Bjerregrav nordøst for Randers, for at aflevere og hente sine børn i daginstitution.

Men turen får hårene til at rejse sig i nakken på hende.

Når hun skal dreje fra Viborgvej og til venstre på Grovebakkevej, føler hun sig på ingen måde tryg.

- Der er et sving lige inden, så man ser faktisk ikke, hvis der er nogen, der holder stille, indtil det nærmest er for sent, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.