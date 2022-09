Politiker har set det med egne øjne: - Vi skal reagere nu

Næstformanden mener ikke, kommunen har haft grundlag for at gøre Vejdirektoratet opmærksom på krydset før fredagens ulykke.

- Det med at det burde vi have set det på forhånd, køber jeg ikke. Nu har vi et konkret eksempel, siger han.

Også Karen Lagoni (S), medlem af Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune, bakker op om at henvende sig til Vejdirektoratet.

- Det er da helt sikkert, at der skal presses på for at lave en venstresvingsbane der, siger hun.

Hun påpeger, at det er umuligt for dem konstant at holde øje med trafikken i hele kommunen.

- Desværre skal der tit en ulykke til, før man kigger på det, siger hun.