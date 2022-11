Plejehjem får sur smiley

En anden afdeling på Kildevang modtog også i august en indskærpelse for manglende egenkontrol. Her var der også problemer med dokumentation for opvarmning samt manglende dokumention for varemodtagelse.

Her var plejehjemmets kommentar ligeledes, at der havde været travlt og mange afløsere på arbejde grundet ferie.

- Jeg er overbevist om, at medarbejderne måler temperaturen, men de glemmer måske at skrive det ned. Det skal selvfølgelig være i orden, og nu gør vi noget helt konkret for at løse problemet.

- Det bliver en fast del af medarbejdernes arbejdsopgaver, siger Helle Kærgaard.