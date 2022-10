Markant stigning: Prisen på fjernvarme ryger op

Fjernvarmeselskabet Verdo varsler nu markante prisstigninger i Randers.

Verdo leverer fjernvarme til 36.000 husstande i Randers Kommune, og nu kan randrusianerne se frem mod, at prisen tager et hop i vejret i 2023.



- Der er ikke noget at sige til, at det gør ondt hos forbrugerne. Derfor har vi også afsøgt alle muligheder for at holde priserne i ro på grund af den særlige situation, kunderne står i netop nu, siger Karsten Randrup, fjernvarmechef hos Verdo, i en pressemeddelelse.



Her oplyser Verdo, at den samlede pris i 2023 for et standardhus på 130 m2 med et årsforbrug på 18.100 kWh inkl. moms, afgifter og abonnement i Randers ender på 14.083 kroner. Til sammenligning var den i 2022 på 7.277 kroner.