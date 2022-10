Aarhus skal varmes op med kul over vinteren

40.000 ton træpiller står formentlig ikke til at redde. Og det næste lange stykke tid kan Studstrupværket være nødsaget til at køre på kul.

Branden i Studstrupværket har snart varet i to uger, og Ørsted har nu opgivet at redde de mange træpiller, der stadig befinder sig på værket.

Det bekræfter Carsten Birkeland Kjær, der er presseansvarlig for Ørsted. Han fortæller, at efter brandvæsnet har hældt vand ned igennem taget for at stoppe branden, så regner man ikke med, at der kan være mange af træpillerne, der er overlevet.