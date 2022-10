Lukningen af en del af østjysk kraftværk bliver udskudt

Beslutningen bliver bakket op af Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti og Alternativet.



Den midlertidige udskydelse drejer sig om tre Ørsted-værker: Kyndbyværkets blok 21, Studstrupværkets blok 4 og Esbjergværkets blok 3. Lukningen af de tre værker vil være midlertidigt udskudt til 30. juni 2024.



Studstrupværket ligger nord for Aarhus, og er lige nu på manges læber grundet en storbrand.

Blokken i Studstrupværket blev lukket i april 2022, Kyndbyværket blev taget ud af drift i 2020, mens Esbjergværket skulle tages ud af drift i april 2023.



Risiko for danske brown outs

De to vintre i 2023 og 2024 bliver ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tidspunkter, hvor den danske elforsyningssituation kan blive udfordret.

Det skyldes kombinationen af begrænsede europæiske gasforsyninger, kolde, vindstille vinterperioder og risikoen for havarier på både danske og udenlandske kraftværker.

Det har blandt andet fået Energistyrelsen til at advare om, at der kan opstå korte perioder, hvor Danmark kommer til at mangle strøm.

I yderste konsekvens kan det betyde, at det bliver nødvendigt at lukke for almindelige kunders strøm i små lommer over hele landet i to timer ad gangen. Det varsles ikke på forhånd for kunderne, og en sådan kontrolleret nedlukning kaldes for et brown out.

Afbrud af elforbrugere er det sidste værktøj, der tages i brug, hvis der ikke er balance mellem udbuddet og efterspørgslen af strøm, understreger Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.