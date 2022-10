Ny pose penge skal hjælpe landsbyer i energikrise

Står du og dine naboer og overvejer nye energiløsninger, kan der være mulighed for en hjælpende hånd i form af økonomisk hjælp.

Det oplyser Region Midtjylland fredag.

En ny pulje penge er nemlig øremærket til at hjælpe folk i områder uden kollektiv forsyning, eller med gas som energikilde, med at få overblik over mulighederne for fælles energiforsyning.

- Vi står lige nu i en energikrise, der rammer rigtig mange borgere i yderområder hårdt. Men det understreger også behovet for at tænke i andre energiløsninger, og her kan puljen til landdistriktsudvikling være med til at klarlægge, hvad der er fornuftigt at investere i – og hvordan en finansiering kan skrues sammen, siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling, Bent B. Graversen (V), i en pressemeddelelse.