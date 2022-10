Kommune beholder julelys, for det er mere end bare hygge

Hammel, Hadsten og Hinnerups handelsstandsforeninger og Favrskov Kommune er enige om, at der skal være julelys i år på trods af energikrise og voldsomme strømregninger.

Det meddeler de torsdag aften. Julebelysningen er nemlig mere end bare hygge og tradition, siger borgmester Lars Storgaard.

- Det er energimæssigt en alvorlig situation, vi som samfund står midt i, men julebelysningen er en vigtig del af indkøbsoplevelsen og julestemningen op til jul - især for børnene. Samtidig vil vi som kommune med løsningen også gerne sende et signal til omverdenen om, at vi gerne ser, at så mange som muligt handler lokalt, udtaler Lars Storgaard.